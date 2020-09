Politik : Nur das Einfache hat Erfolg

Zum Artikel „Panne bei Probealarm: Bürger warteten vergeblich auf Warnung“ (TV vom 11. September) schreibt Hermann Dellwing:

„Im Krieg hat nur das Einfache Erfolg“ lautet ein wohl auf Carl von Clausewitz zurückzuführender Grundsatz für die militärische Führung. Eine Katastrophe jeder Art ist im weitesten Sinne auch ein Krieg, nur ist der zu bekämpfende Gegner anderer Natur. In diesem Sinne ist die Annahme, dass in einem Katastrophenfall die hochkomplexe moderne Kommunikationsinfrastruktur – die Grundlage der Warn-Apps – noch mit der notwendigen Zuverlässigkeit funktioniert, an Naivität nicht mehr zu überbieten. Die Beachtung des Grundsatzes von Clausewitz führt zu dem Ergebnis: Warnsignal „Radioeinschalten“ per Sirene; die Radio- und Fernsehsender übermitteln sofort die Warnungen.