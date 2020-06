Politik : Nur eine Scheinlösung

Zum Artikel „Protest gegen Atommüll im Hohen Venn“ (TV vom 26. Mai) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Markus Pflüger:

Auch beim Endlager geht es um Profit, denn damit wird der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken gewährleistet – natürlich inklusive Restrisiko und radioaktiven Emissionen. Dabei ist ein „sicheres Endlager“ eine Illusion. Atommüll in tiefere Erdschichten zu lagern bedeutet Grundwasserverseuchung und Unfälle wie Explosionen zu ­riskieren. Bei undichten Behältern wird so ein „Endlager“ zum hochgefährlichen und extrem teuren Problem wie das plutoniumverseuchte Endlager Asse zeigt. Die Steuerzahler blechen, die Atomindustrie ist fein raus. Die Hauptfunktion des Projektes: Ein Endlager suggeriert eine Scheinlösung des unlösbaren Entsorgungsproblems und dient damit dem Weiterbetrieb von Atomanlagen. Genau darauf schielt die aktuelle belgische Regierung: ihre sieben Reaktoren länger zu betreiben. Dabei ist die Stilllegung aller atomaren Anlagen die Voraussetzung, um den Überblick über den Umfang des strahlenden Erbes zu erhalten. Erst dann kann in einem ergebnisoffenen und demokratischen Beteiligungsprozess mit der Bevölkerung in Ruhe ein Ort gesucht werden, an dem dann wahrscheinlich ein Dauerprovisorium für den hochgiftigen Atommüll für Jahrtausende gefunden werden muss. Belgiens Regierung nutzt die Pandemie, um ein weitreichendes Projekt unauffällig und ohne Widerspruch durchzuziehen, was die Atomgefahr in der Großregion zusätzlich zu Cattenom, Tihange und Bure weiter erhöht. Deutschland und alle angrenzenden Länder sind aufgerufen, die Atomtransporte und damit die Brennelementelieferung für die belgischen Atomkraftwerke zu unterbinden und eine ernsthafte grenzüberschreitende Umweltprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung für ein Endlager einzufordern. Die Bevölkerung sollte Widerspruch einlegen und protestieren, denn so ein Endlager ist nicht nur gefährlich, es konterkariert auch den Atomausstieg und die ökologische Energiewende hierzulande.