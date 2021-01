Gesundheit : Nur wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Ralf Thelen und Marion Winzentowitsch:

Für Rheinland-Pfalz bedeutet „analog“ konkret: Schulen bleiben geschlossen, Kitas bleiben offen! Es bleibt den Eltern überlassen, ihre Kinder in die Kita zu schicken oder nicht, lediglich ein Appell soll sie davon abhalten. Den Eltern wird signalisiert: Es besteht kein Risiko für ihre Kinder, denn schließlich sind Kitas ja geöffnet. Ministerpräsidentin Dreyer sagt „Die Auswirkungen der Virusmutation, über die wir noch zu wenig wissen, bereitet uns aber Sorgen.“ Die Sorgen sind offensichtlich nicht groß genug, um wie im Frühjahr letzten Jahres erneut auf Notbetreuung in den Kitas umzustellen, um so die Anzahl der Kontakte zu reduzieren. Für Eltern werden erweiterte Betreuungsmöglichkeiten mit Home-Office und Verdopplung der Kinderkrankentage geschaffen. Solange die Kitas aber geöffnet bleiben, ist dies für Eltern schwer von ihren Arbeitgebern einzufordern. Anders als im Pflegebereich sind Abstand halten und Mund-Nasenschutz im Umgang mit kleinen Kindern nun mal nicht möglich. Auch die Ankündigung von Gesundheitsministerin Stefanie Hubig, künftig mehr Masken und häufigere Corona-Tests in Kitas anzubieten, sind daher nicht hilfreich und schützen schon gar nicht die Kinder vor einer Übertragung untereinander.