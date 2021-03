Energie und Umwelt : Nutzt die günstige Gelegenheit!

Zum Artikel „Gute Neuigkeiten aus der Luft“ (TV vom 18. Februar) schreibt Edmund Mertens:

Der Rückgang des Gases Stickstoffdioxid in der Stadt habe etwas damit zu tun, dass saubere Fahrzeuge eingesetzt würden. Also haben wir den Beweis, woher die Verschmutzungen kommen. Warum nutzen wir nicht die momentane Situation, um eine zügige Abwendung von fossilen Brennstoffen zu erreichen?

Wasserstoff ist die Zukunft. Viele Stadtbusse, LKW und andere Fahrzeuge fahren schon jetzt mit Wasserstoff. Thyssen-Krupp will den Energiebedarf durch Wasserstoff ersetzen. Würde die gleiche Summe für die Erforschung und den Einsatz von Wasserstoff verwendet wie damals für die Erforschung der Atomindustrie, so hätten wir unser Ziel schon erreicht. Hoffentlich verpasst die deutsche Autoindustrie jetzt nicht den Anschluss. Es gibt inzwischen circa 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland .Gäbe es zum Beispiel eine Tankstelle in Bitburg und Prüm, so würden sich jetzt schon Menschen in der Eifel ein Wasserstoffauto kaufen .