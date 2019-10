Landwirtschaft : Offensichtlich nicht verstanden

Zum Artikel „Maisernte fällt eher schlecht aus – Bauern müssen Futter zukaufen“ (TV vom 25. September) schreiben Julia Lehnen und Dieter Ochs-Wedertz:

Der Beitrag ist illustriert mit dem Foto eines grünen Kreuzes auf einem Acker, in der Bildunterschrift ist zu lesen: „Um auf die schlechte Maisernte aufmerksam zu machen, haben Bauern – auch in Rheinland-Pfalz – grüne Kreuze aufgestellt. […]“ Das ist ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen.

Es geht dabei keineswegs darum, auf eine schlechte Ernte hinzuweisen. Die Idee entstand vielmehr als Reaktion auf das am 4. September 2019 von Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium verabschiedete Agrarpaket. Dieses lässt viele Landwirte fassungslos und wütend zurück. So hat es – wie viele Entscheidungen in letzter Zeit – mit wissenschaftlich fundierten Entscheidungen wenig zu tun, mit politischem Aktionismus aber umso mehr. Einige Punkte darin erschweren die Produktion erheblich, machen sie in Einzelfällen nahezu unmöglich. Und das betrifft konventionelle Betriebe und Biobetriebe gleichermaßen.