Gesellschaft : Oh Freunde, nicht diese Töne

Oh Freunde, nicht diese Töne

Zu Rückblicken und Ausblicken schreibt Horst Schorle:

Was haben wir im ablaufenden Jahr nicht alles an freudlosen Nachrichten zu hören bekommen.

Der Hype um das Klima und der angeblich kurz bevorstehende Weltuntergang. Es ist zehn nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf, so die Panikmache vieler Aktivisten. Etwas weniger Aufregung hätte gutgetan.

Die Wirtschaft geht den Bach runter, wir stürzen in eine tiefe Rezession, orakeln Politiker und Vertreter der Arbeitgeberverbände bereits das ganze Jahr. Angst ist halt ein guter Motivationsfaktor, um die Menschen bei der Stange zu halten.

Die Arbeit und Leistung vieler Leute wird nicht mehr respektiert, sondern einfach so mal in pauschalen, nichtssagenden Reden abgewertet, wie das Zeugnis „grottenschlecht“, das Friedrich Merz und linke Politiker der Regierung ausstellen, die für dieses Land im sozialen, aber auch im Bereich Klima in der Vergangenheit viel getan hat. Dabei mag Kritik ja durchaus berechtigt sein, wie beispielsweise die fatale Gesundheitspolitik, die Jens Spahn betreibt. Aber die guten Dinge, die angeschoben oder erledigt wurden, sind doch ebenfalls anzuerkennen.