Gesellschaft und Medien : Oh sorry, es ist ja nur satirisch gemeint

Oh sorry, es ist ja nur satirisch gemeint

Zu den Artikeln „Das Ende vom Lied“ (TV vom 30. Dezember) und „Kritik am Umgang des WDR mit ,Umweltsau’-Satire“ (TV vom 31. Dezember/1. Januar) schreibt Walburga Rink:

Es ist schon sehr besorgniserregend, dass alle Hasskommentare und Beleidigungen seitens der linken Moralinstanz als Satire bezeichnet werden dürfen. Dann darf der so bedauernswerte Danny Hollek, der mit der Antifa-Szene in Verbindung gebracht wird, mit „Nazisau“ noch einen draufsetzen. Ja, geht’s noch?

Da wird ständig die Verrohung der Sprache angeprangert und eine öffentliche Anstalt, eine SPD-Parteivorsitzende, die Deutsche Umwelthilfe und sogar der Kinderschutzbund kritisieren, dass eine Generation sich nicht als Umweltsau bezeichnen lassen will. Oh sorry, es ist ja nur satirisch gemeint.

Der Text hat absolut nichts mit Satire zu tun. Oder darf ich jetzt, natürlich nur im satirischen Sinn, jeden Politiker eine „Politikersau“ nennen? In einer zivilisierten Gesellschaft sollte das ein absolutes No-go sein. Wolfgang Kubicki hat recht, wenn er sagt, das erinnere an die DDR. Es gab schon mal eine Zeit in Deutschland, in der Kinder indoktriniert und instrumentalisiert wurden und dann sogar ihre Eltern, Geschwister und Großeltern denunziert haben. Schon vergessen?