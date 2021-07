Leserbrief : Ohne die Helfer geht gar nichts

Flutkatastrophe

Selbst in der größten Katastrophe erlebt man Tolles. Ich habe in den letzten Tagen in Prüm beim Aufräumen geholfen. Schnell war mir klar: Meine neuen Helden sind Landwirte, Baggerfahrer, Garten- und Landschaftsbauer, LKW-Fahrer, selbstständige Mietunternehmer, Forstarbeiter, Müllwerker, Bauunternehmer, Kanalisationsarbeiter und, und, und. Sie alle haben nicht nur mit ihrem Einsatz, sondern mit ihren oft eigenen Gerätschaften aus freien Stücken und auf eigene Kosten das Aufräumen nach der Katastrophe überall ermöglicht.

Sie haben leider nicht die Würdigung erfahren, die sie verdient haben. Dabei wären die Aufräumarbeiten ohne sie nicht andeutungsweise so schnell vonstatten gegangen wie geschehen. Überall. Nicht nur in Prüm.

Es zeigt sich mal wieder, dass gerade die sogenannten „einfachen Leute“ den Laden am Laufen halten. Die Menschen, die oft viel zu schlecht bezahlt werden und die oft nicht die Würdigung erfahren, die ihnen gebührt. Und auch der Wiederaufbau wird nun von Handwerkern erledigt werden. Von Maurern, Elektrikern, Klempnern, Malern, Schreinern, Zimmerleuten und anderen. Ich wünsche mir sehr, dass all diese Menschen in diesen Berufen besser bezahlt und gesellschaftlich besser gewürdigt werden. Auch wenn dadurch Lebensmittel und Dienstleistungen teurer werden. Denn ohne sie geht nichts. Gar nichts. Daher mein herzlichstes Dankeschön an alle!