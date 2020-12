Natur : Ohne Gefühl, Sinn und Verstand

Zu einem Leserbrief unter der Überschrift „Treten Sie zurück, Frau Höfken!“ (TV vom 21./22. November) schreiben Hans-Josef Koltes und Dr. Ernst Cleven:

Ich bin dankbar, was Winfried Herberich ausdrückt: Ja – die Straßenmeistereien „wüten rechts und links … bis tief in die angrenzenden Flächen hinein“. So ist es! Es geht hier nicht um das Stutzen von massenhaftem Fichtenanflug an Waldstraßen, der zugegeben die Sicht auf Wild oder sonstige Gefahren verhindert, es geht um etwas viel Sensibleres: Es werden – ohne Gefühl, Sinn und Verstand – für das Ökosystem äußerst wertvolle alte bis uralte Wildobst-Bäume einfach massakriert oder ganz abrasiert. Gerade diese wuchsen in unserer großflächig ab- und ausgeräumten Feldflur, einer Agrarwüste (elender Mais!), bisher noch relativ unbehelligt, vorzugsweise an Straßenrändern. Sie stören weder den Autoverkehr noch sonst jemanden, außer wohl die Straßenverwaltung.