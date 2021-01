Gesundheit : Ohne Gesang

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Dieter Grab und Daniel Karl:

Hallo, jemand da, der mir die neuen C-Regeln erklärt? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Die neue C-Regelung besagt, dass ich weiterhin in die Kirche gehen dürfte, aber nicht in den Baumarkt, weil der hat ja wie so viele andere Läden zu. Gerade hätte ich aber viel Zeit für den Baumarkt, da ich nicht zur Kirche gehe. In die Kirche gehen geht also, mit Abstand, Maske und vielen Menschen vor, hinter und neben mir. Aber ohne Gesang. Meine Frau und ich haben zwei Töchter und ein Enkelchen. Da alle drei nicht in unserem Haushalt leben, dürfen wir also jeweils nur eine Tochter oder das Enkelchen ins Haus lassen. Das ist schwierig, weil wir keine Tochter bevorzugen oder benachteiligen wollen.