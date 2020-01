Gesellschaft : Ohnmacht und morbide Toleranz

Zum Artikel „Kontroverse um Krawalle von Leipzig“ und zum Kommentar „Täter und Opfer nicht verwechseln“ (TV vom 4./5.Januar) schreibt Manfred Schmitz:

In jedem ist – mehr oder weniger – Sensationslust und Aggression, aber wie wenig Mensch ist in denen, die diejenigen bespucken, treten und lebensgefährlich verletzen, die Leben schützen und retten?

Darf ein Land sich noch zivilisiert nennen, wenn Sprache und Umgang allgemein verroht, Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte alltäglich sind, Hass und Mobbing in den sozialen Medien eskalieren, Schieds- und Linienrichter niedergehauen werden, Hooligans und Autonome regelrechte Kriege führen, Gaffer und Egomanen die Autobahn blockieren, um hemmungslos Tote und Verletzte zu fotografieren?

Wohin geht eine Gesellschaft mit grenzenlosen Bildungschancen, wenn große Teile ihrer Bevölkerung – quer durch alle Schichten – auf dem Niveau von Hohlköpfen leben? Gut gemeint, aber eine Lachnummer war die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung proklamierte Charme-Offensive „Respect the Limit!“, denn die, die man damit erreichen wollte, verstehen keine kultivierte Sprache.

Nur Betriebsblinde glauben noch an die Wirkung von Appellen. Kranke Liberalität, Verweichlichung, Orientierungslosigkeit, der erschreckende Verlust an Empathie- und Bindungsfähigkeit – einhergehend mit dem Rückgang an intakten Elternhäusern – werden unserer quasi alles erlaubenden Spaßgesellschaft offensichtlich zum Verhängnis.