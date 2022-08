Leserbrief : „The big quit“, oder warum in Unternehmen so viele Arbeitnehmer kündigen

„The big quit“, oder warum in Unternehmen so viele Arbeitnehmer kündigen

Personalmangel

Die Ehrlichkeit fehlt. Personalengpässe in der Pflege, in der Gastronomie, in der Logistik- und Speditionsbranche und und und... Vom big quit (Der Begriff stammt aus den USA und bezeichnet das Phänomen, dass massenhaft Arbeitnehmer kündigen, Anm. der Redaktion) ist oft die Rede. Personalfluktuation vom Allerfeinsten.