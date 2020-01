Politik : Opportunistisch, verlogen, undemokratisch

Zum Leserbrief „Gefundenes Fressen“ (TV vom 28./29. Dezember) schreibt Norbert Brauner:

Peter Oldfield zählt die (angeblichen?) Verdienste des britischen Premierministers Boris Johnson seit seiner Wahl auf. Abgesehen von einigen Ungereimtheiten hat Herr Oldfield aber ein paar wichtige Dinge nicht angeführt, die ein ganz anderes Licht auf Herrn Johnson werfen. Ich möchte nur drei davon anführen. So hat Boris Johnson vor dem Referendum sich nicht festgelegt, ob er für oder gegen den Brexit war; er hat sich erst dafür entschieden, als das knappe Ergebnis des Referendums bekannt war, weil er glaubte, dadurch bessere Chancen auf das von ihm angestrebte Amt des Premierministers zu haben. Ich nenne so etwas Opportunismus.

Nach dem Referendum machte er in einem roten Doppeldeckerbus Wahlkampf für den Brexit. Dabei führte er völlig falsche und überhöhte Zahlungen Großbritanniens an die Europäische Union an – sicherlich wusste er es besser. Einen solchen Politiker bezeichne ich, man entschuldige meine direkte Ausdrucksweise, als Lügner. Doch leider ist die Politik in der ganzen Welt voll von solchen Personen.