Politik : Ordnung vor Humanität?

Zur Berichterstattung über den Krieg in Syrien und die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze schreibt Robert Seidenath:

Ungeheuerliches geschieht auf den griechischen Inseln vor der türkischen Küste und an der türkisch-griechischen Landgrenze: Flüchtlinge werden von der türkischen Polizei zum Teil mit Gewalt an die Grenze geschickt, auf den Inseln in längst überfüllte Lager gezwungen oder von der griechischen Polizei und faschistischen Banden aufs Meer zurückgejagt, an der mit Nato-Draht abgesperrten Landgrenze von der griechischen Polizei misshandelt, ausgeraubt und schutzlos im Niemandsland zurückgelassen oder sogar umgebracht – zumindest nimmt die Polizei den Tod von Flüchtlingen billigend in Kauf, wenn sie ihnen nicht nur Mobiltelefone, sondern auch Geld und Lebensmittel, sogar Kleidung und Schuhe raubt und sie dann schutzlos in der Kälte zurücklässt. Und die konservative Regierung Mitsotakis hat das Asylrecht einfach ausgesetzt und lässt Gerichte in unfairen Schnellprozessen illegale Terrorurteile gegen Flüchtlinge fällen.