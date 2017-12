Oskar stellt den Stiefel raus

Von Ingrid Weßelowski aus Manderscheid

Bald schon kommt der Nikolaus -

Leute stellt die Stiefel raus!

Wie man sieht, so stell ich hier

auch meinen Stiefel vor die Tür.

Ich lebe nicht auf großer Pfote

so wie Karl, die Deutsche Dogge.

Darum ist auch mein Stiefel klein

- da passt nun wirklich nicht viel rein.

Mir wäre es natürlich lieber

ich hätt‘ nen Stiefel vom Retriever.

Ob Nikolaus ein Einsehen hat?

In Herrchens Stiefel wär‘ doch Platz

für einen schönen, dicken Knochen,

und obendrauf die warmen Socken.

Ach, ich lass mich mal überraschen,

der Nikolaus wird das schon schaffen …