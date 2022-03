Leserbrief : In der VG Traben-Trarbach sind die Würfel gefallen

In der VG Traben-Trarbach sind die Würfel gefallen

Bürgermeisterwahl

Als Ortsbürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Ortsgemeinde Bausendorf mit einer 50-jährigen Erfahrung als Mandatsträger in verschiedenen Gremien der VG Kröv-Bausendorf und der jetzigen VG Traben-Trarbach darf ich dem alten und neuen Bürgermeister Marcus Heintel ganz herzlich zur Wahl gratulieren.

Mit der Übernahme des Amtes vor acht Jahren als Bürgermeister der VG Traben-Trarbach hatte er es mit einer Herkulesaufgabe zu tun, nämlich die Verbandsgemeinden Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach zu einer Einheit zusammenzuführen. Es galt in 16 Gemeinden mit unterschiedlicher Geographie und auch Befindlichkeiten, die Wunden der Zwangsfusion zu heilen. Ich selbst war 2014 und im Vorfeld Kämpfer gemeinsam mit seinem Vorgänger Otto-Maria Bastgen für den Erhalt der VG Kröv-Bausendorf, ein harter Kampf gegen die Entschlossenheit der Landesregierung.

Es war für mich ein Neuanfang, mich aus der Zwangsjacke einer nicht gewollten Fusion zu befreien. Nach und nach habe ich es geschafft und akzeptiert. Ich stelle heute fest, dass die Gemeinden der VG Traben-Trarbach alle gut aufgestellt sind. Für meine Heimatgemeinde Bausendorf kann ich es am besten beurteilen. Wir haben in allen Bereichen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, insbesondere in Richtung Verbesserung der Infrastruktur, des Vereinswesens und des Miteinanders von Alt und Jung.