Leserbrief : Unangemessen, überheblich, rücksichts- und verantwortungslos

Bahnstreik

Hat Claus Weselsky, Chef der Bahngewerkschaft GDL, nichts Besseres zu tun, als in einer Zeit, in der Menschen als Folge von Naturkatastrophen in einem unvorstellbaren Ausmaß ums nackte Überleben und um ihr Hab und Gut kämpfen, in der Brandkatastrophen und Erdbeben Menschen dahinraffen, in der die Taliban in Afghanistan durch Anschläge, Flucht und Vertreibung unvorstellbare Not und Elend, ja Todesangst hervorrufen, in der die Corona-Pandemie die Menschheit täglich vor neue Herausforderungen und Einschränkungen stellt, als durch Gehaltsforderungen und der Forderung nach weiteren finanziellen Verbesserungen Unmut, Unverständnis und Ärger bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorzurufen.