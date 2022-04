Leserbrief : Bundeswehr zwischen Anspruch und Realität

Militär

Zur Abschreckung und als Druckmittel der Diplomatie haben alle Länder Streitkräfte organisiert und aufgestellt, in Deutschland die Bundeswehr. Mängel in der Ausrüstung und damit der Verteidigungsbereitschaft wurden immer offenkundiger. Der Mangel an Zuverlässigkeit bei der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und Europas sowie an der Fähigkeit, internationale Verpflichtungen im Rahmen der Nato einhalten zu können, führten durch eine Chefankündigung von Olaf Scholz und mit überwältigender Mehrheit des Bundestages zu einer Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 100 Milliarden Euro.