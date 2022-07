Leserbrief : Wer zwingt uns diesen Stil auf?

Koffer-Chaos

Ich kann mich noch gut an eine Grippe-Epidemie erinnern, bei der wir als Schüler in den Ferien als Helfer Koffer an den Flughäfen Köln und in Düsseldorf für die Flugzeuge Paketwagen der Post aufgeladen haben. Das verursachte keine Staus, und alle Koffer reisten im richtigen Flugzeug! Wir hatten einen Ferienjob und ein Taschengeld fürs Schwimmbad und fürs Kino! Wer zwingt uns diesen heutigen Idioten-Stil auf?