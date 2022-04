Leserbrief : Recht und Gesetz vor Menschlichkeit …

Haustiere aus der Ukraine

Immer wieder wird von Traumata geredet, davon, dass die Menschen psychologische Unterstützung brauchen. Und in Altersheimen, in Kindergärten und vielen anderen Einrichtungen werden Tiere als Therapiehilfen eingesetzt. Aber den Geflüchteten, die in einer fremden Umgebung stranden, nimmt man weg, was ihnen ein wenig Trost und Halt gibt.