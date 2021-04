Politik : Perfekt geölte Maschinerie

Zum Artikel „Noch höhere RWE-Tantiemen für Schartz?“ (TV vom 27. April) und zu weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Rainer Hülsmann und Karl-Heinz Stolz:

„Über Geld und Posten muss gesprochen werden“, heißt die Überschrift im Volksfreund zu einem Artikel über Landräte und Bürgermeister, die zum Beispiel als Aufsichtsräte bei RWE teils beachtliche Nebenverdienste haben? Wenn ich darüber nachdenke und an die kürzlich aufgeflogenen Bundestagspolitiker denke, die sich an Corona-Geschäften bereichert haben, kommt in mir ein fürchterlicher Verdacht hoch. Wie soll man solche Zahlungen betiteln? Sollen die Nutznießer als Schwarzarbeiter oder als Sozialschmarotzer betitelt werden?Fakt ist, was sich wirklich auf diesem Markt abspielt, kommt wohl nie ganz zutage. Zum Beispiel dubiose Beraterverträge für irgendwelche angeblichen Probleme, die nach Jahren noch nicht gelöst sind, aber schon gekostet haben, weil es keine Lösung gibt. Um dies festzustellen, muss erst jahrelang kassiert werden. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass gerade in der Pandemie vieles möglich ist und von manchen charakterlosen Menschen ausgenutzt wird.