Leserbrief : Perfekt geplantes Chaos

Stadtplanung

Zu den Entwürfen für den Parkplatz in Bernkastel-Kues (der TV berichtete mehrfach) erhielten wir diese Zuschrift von Gerhard Lenssen:

Es tut einem alten Ingenieur schon etwas weh, wenn er sich die neu geplante Verkehrsführung ansieht: perfekt geplantes Chaos! Während heute der von Kues über die Moselbrücke in Richtung Graach zielende Verkehr einmal den stark frequentierten Fußgängerüberweg vor dem Römischen Kaiser queren muss, wird dasselbe Fahrzeug zukünftig den gleichen Überweg eine halbe Minute später noch einmal in Gegenrichtung queren müssen. Wobei es noch mit dem aus Andel kommenden Verkehr konkurriert, wenn es nicht zwischendurch in der engen Wendekurve vor der Verbandsgemeinde stecken bleibt.