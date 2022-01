Leserbrief : Jetzt ist die Zeit der individuellen Verantwortung gekommen

Corona

Zu „Corona-Zahlen steigen rasant, Lage in Kliniken der Region ruhig“, „Massenquarantäne durch Omikron? So rüsten sich Firmen in der Region“ (beide TV, 8. Januar) und anderen Beiträgen zum Thema Corona:

Jetzt ändert sich alles. Die Chance, mit der Pandemie durch verordnete Maßnahmen fertig zu werden, ist vorbei. Die neue Mutante und möglicherweise kommende bestimmen das Pandemiegeschehen zunehmend und global. Und das rasant, auch weil die Infektiosität so hoch ist. Gleichzeitig scheinen die Erkrankungen weniger schwer. Und hoffentlich hält das Gesundheitssystem alldem stand. Und hoffentlich bleiben die systemrelevanten Funktionen für die Gesellschaft intakt. Und hoffentlich hat die Politik dem Kollaps ausreichend vorgebeugt, und hoffentlich bleibt sie am Ball.

Vielfach diskutierte, verbindliche Maßgaben und Vorschriften wie 2 G plus oder 3 G plus, Kontaktbeschränkungen, Impfpflicht oder Veranstaltungsverbote bringen jetzt wenig. In der modernen, individualisierten und liberalisierten Gesellschaft werden Einschränkungen immer weniger akzeptiert, erzeugen eher massive Widerstände bei Einzelnen, bei Gruppen, in der Wirtschaft, im Tourismus, im Alltag und im Kulturbetrieb.