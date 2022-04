Leserbrief : Mit einflussreicher Agrar-Lobby kein Licht am Horizont

Landwirtschaft

Aber solange zu einem großen Teil Juristen und Lehrer in den Parlamenten sitzen, sich um die Agrarwirtschaft in Formen von Gesetzen und Verordnungen kümmern, kann meiner Meinung nach keine Besserung erfolgen. Auch müssen wir Verbraucher uns an die eigene Nase fassen. Wir werfen, jeder Verbraucher, in Deutschland rund 76 Kilogramm Lebensmittel auf den Müll. Woraus ich schließe, dass Lebensmittel zu günstig sind. Jedes Jahr werden allein in Deutschland rund 13,6 Millionen Schweine geschlachtet, die geradewegs in die Tierkörperbeseitigung, geworfen werden (Ergebnisse einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover von 2017, Anm. der Redaktion). Tierkörperbeseitigung, das hört sich besser an als Mülltonne, aber genau das ist es. Wir sind zudem zu einem hohen Anteil bei der Eigenversorgung durch die heimische Landwirtschaft in der Lage, uns in Deutschland selbst zu ernähren. Und wir subventionieren landwirtschaftliche Produkte, sie werden dann nach Afrika exportiert, wo es Bauern unmöglich ist, gegen die billigen Agrarprodukte aus Deutschland zu konkurrieren.