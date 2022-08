Leserbrief : Boris Johnson als König ohne Kleider oder Wie in einer klassischen Tragödie der Protagonist durch seine eigenen Schwächen zu Fall gebracht wird

Boris Johnson als König ohne Kleider oder Wie in einer klassischen Tragödie der Protagonist durch seine eigenen Schwächen zu Fall gebracht wird

Johnson-Rücktritt

Seit einigen Jahren ist Boris Johnson eine außergewöhnliche politische Erscheinung gewesen und hat reichlich für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt in den deutschen Medien, die es immer schwer gehabt haben zu erklären, wie ein nicht unbedeutendes Land von diesem Politiker regiert werden kann. Wenn man versucht Bilanz zu ziehen, könnte man fragen, ob Johnson eher eine komische oder doch eine tragische Figur darstellt.

Er hat zwar die Geschichte seines Landes maßgeblich beeinflusst: Etwa durch seinen Einsatz 2016 in der Brexit-Kampagne, sein Aushandeln des Austrittsvertrags mit der EU und seinen fulminanten Wahlsieg 2019, als er eine absolute Mehrheit von 80 Sitzen holte. Ende 2020 ging er voll ins Risiko und unterstützte die Produktion eines ganz neuen Impfstoffs gegen Corona.

Im Januar 2022, als die russischen Soldaten sich schon an der ukrainischen Grenze vor der Invasion sammelten, ordnete er die erste von vielen Waffenlieferungen an die Ukraine an, als andere Regierungschefs nur gebannt auf die Gefahr schauen konnten.