Leserbrief : Nicht das Containern, sondern das Wegwerfen von Lebensmitteln sollte strafbar sein

Straßenblockade-Aktivisten

Wenn ich die Töne insbesondere aus Reihen von CDU und FDP höre, die Straßenblockade-Aktivisten sollten ihre „illegalen und unangemessenen“ Aktionen einstellen, frage ich mich, wer hier eigentlich spinnt. Ja, die Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ verstößt gegen Gesetze, und zwar gegen aus meiner Sicht unerträgliche und menschenverachtende. Immerhin geht es bei Lebensmitteln um lebensnotwendige menschliche Grundbedürfnisse, die in Westeuropa oft mit Füßen getreten werden. Insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen können sich große Ausgaben oft nicht leisten – und müssen es doch als Verhöhnung erleben, wenn erstens Lebensmittel, die noch genießbar wären, aus reiner Profitgier vernichtet werden, zweitens, diejenigen, die sich dagegen zur Wehr setzen, als Kriminelle dargestellt werden, und drittens keinerlei Anstalten in der Bundespolitik erkennbar werden, diesen Zustand zu ändern. „Unangemessen“ sind die Lebensmittelverschwendung und die Tatsache, dass es offenkundig dabei bleiben soll. In jeder größeren Kleinstadt gibt es Foodsharing- oder Fairteiler-Schränke, in die man Lebensmittel spenden kann. In Frankreich ist nicht mehr das Containern (die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern, Anm. der Redaktion) strafbar, sondern das Wegwerfen von Lebensmitteln, und so sollte es auch hier sein.