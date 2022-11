Fridays for future

Ich bin nun 36 Jahre alt und seit 19 Jahren in der Ökoszene in verschiedenen Gruppierungen tätig. Auch zu den „Fridays for future“ in Trier habe ich Kontakt und verwahre mich gegen die unterschwellige Behauptung des Leserbriefschreibers, die dort aktiven seien verantwortlich für die Vermüllung der Landschaft! Wahr ist vielmehr, dass die Fridays for future bereits mehrfach „Cleanups“ – also Dreckweg-Veranstaltungen – organisiert haben, auch an anderen Wochentagen als an Freitagen. Wahr ist darüber hinaus auch, dass ich persönlich regelmäßig Müll einsammele.