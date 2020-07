Luftfahrt : Politik, Geld, Größenwahn

Zur Berichterstattung über die Entwicklung am Flughafen Hahn und bei dem Unternehmen Ryanair schreibt Manfred Mattes:

Corona kommt dem „irischen Trump“ O’Leary gerade recht. Was er in den letzten Jahren vorbereitete, kann er jetzt zügig vollenden. Es wurde seitens der Landespolitik nichts getan, um die totale Abhängigkeit des Hahn von Ryanair zu beenden. Wieder steht man vor einem Scherbenhaufen, der sich einreiht in die lange und teure Schlange von absolutem Versagen (Nürburgring, Flughafen Zweibrücken, Schlosshotel Bad Bergzabern et cetera).