Politik : Populistisch und bösartig

Zu Berichten und Leserbriefen über Andrea Nahles und ihren neuen Job als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation schreibt Ernst Geilenkirchen:

Einige Kommentare und Leserbriefe lassen alte Hetze und Diskriminierungen gegen die Sozialdemokratie wieder aufleben, von denen man geglaubt hatte, dass sie in unserer Zeit nach der Aufarbeitung der Vergangenheit auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet wären. Aber aktueller Populismus lässt bösartige Verunglimpfungen wieder an die Oberfläche kommen, offensichtlich nicht nur in den sozialen Medien. Aussagen wie „Den Staat zur Beute gemacht“ oder „... nur der Sozialdemokrat sich seins (Nest) bauen lässt“ lieferten einst die Begründungen für die Verfolgung einer demokratischen Partei und ihrer Mitglieder.