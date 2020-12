Unglück : Prävention ist Weisheit

Zum Artikel „Kann Frühwarnsystem Amokfahrten verhindern?“ und zum Leserbrief „Genauer hinschauen, aufeinander achtgeben“ (TV vom 12./13. Dezember) schreibt Richard Ladwein:

Innenminister Roger Lewentz freut sich, wie er nach der letzten Innenministerkonferenz in einem Interview gesagt hat, dass die Minister sich darauf verständigten, nun in einer Arbeitsgruppe zu untersuchen, ob für solche Gewalttaten wie die Amokfahrt in Trier am 1. Dezember frühzeitig Anhaltspunkte ausgemacht werden können. Da bringt es Petra Gottwald in Ihrem Leserbrief auf den Punkt: „Wohl gibt es […] Möglichkeiten, potenzielle Gewalttäter zu identifizieren […] durch mitmenschliches Aufeinander-Achtgeben.“ Und: „Schauen wir genauer hin.“