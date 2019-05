Leserbrief : Premiere am 1. Mai

Zum Bericht „Premiere für die Eifel: Wandermarathon im Oktober“ TV vom 2. Mai 2019 Eben las ich den oben genannten Artikel im TV – und reibe mir immer noch verwundert die Augen: ‚Premiere für die Eifel’? Was war denn am 1.Mai? Da kamen in Dreis bei Wittlich 1000 Wanderfreunde zusammen, die an der nun schon siebten IVV-Wanderung des Dreiser Zunftbaumvereins teilnahmen, davon absolvierten rund 200 die tatsächliche „Premiere“ eines Eifler Wandermarathons. Und über diese Premiere hatte der TV auch schon am 23. April 2019 berichtet. Nun also der Hinweis auf eine weitere ‚Premiere‘, die im Übrigen was die Streckenführung betrifft einen gehörigen Teil der Dreiser Marathon-Wanderung übernimmt. Lesen die Redakteure des TV ihre eigene Zeitung nicht? Oder gönnt man im ‚großen‘ Wittlich dem ‚kleinen‘ Nachbarn Dreis nicht das Premierenvorrecht? Jedenfalls bezeichnet das Wort „Premiere“ unmissverständlich ein Ereignis, das so zum ‚ersten Mal‘ (von französisch premier) stattfindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies der TV-Redaktion unbekannt sein könnte. Zum ‚ersten Mal‘ nun fand die „Premiere“ also gestern in Dreis statt. Darauf sind wir Organisatoren vom hiesigen Zunftbaumverein auch ein bisschen stolz. Mir fällt zudem auf, dass im TV-Artikel insgesamt vier Mal der Name des Geschäftsführers der Moseleifel Touristik genannt wird. Ist es abwegig, wenn sich mir der Verdacht aufdrängt, hier habe jemand Personenwerbung in eigener Sache betrieben und es deshalb mit den Fakten nicht so genau genommen? Oder interpretiert er den Premierenbegriff so, wie man es gelegentlich der chinesischen Wirtschaft nachsagt? Beobachten, nachahmen, als Eigenentwicklung vermarkten. Bei allem milden Ärger über den TV-Bericht: Wir wünschen jedenfalls der Veranstaltung im Oktober viel Erfolg. Das gehört zur Solidarität unter Wanderfreunden. Und selbstverständlich bieten wir den Wittlicher Organisatoren bei ihrem nunmehr ersten Versuch an, auf unsere Erfahrungen mit der Organisation eines solchen Events zurückgreifen zu können. Schließlich ist die diesjährige Veranstaltung schon unsere siebte. Was uns am meisten Freude macht, sind die vielen äußerst positiven Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken von Wanderfreunden aus dem Umland und zum Teil aus ganz Deutschland über den 1.-Mai-Wandertag. „Ein Riesenlob für die Streckenführung und die tolle Organisation. Für mich war es eine der schönsten Marathonstrecken der letzten Jahre. Vielen Dank für einen wunderschönen Tag und viele Grüße an das gesamte Team,“ schreibt zum Beispiel Marathonwanderer Jürgen Maaßen. Ganz ähnlich Andreas Vogel: „Die Strecke war auch eine weite Anreise absolut wert. Schön wäre es, wenn der ersten Auflage im nächsten Jahr die zweite folgen würde.“