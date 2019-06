Motorsport : Protzer, Poser und Proleten

Zur Berichterstattung über Autorennen, insbesondere über das Bergrennen in Wolsfeld (TV vom 11. Juni) schreibt Dr. Alfred Spath:

Mit Worten wie exklusiv, attraktiv, faszinierend, mit Bravour gemeistert, automobile Geschosse, Rookies (was immer das sein mag) beschreibt Jürgen C-Punkt, wie die „Piloten“ mit ihren „Boliden“ hinauf in den Bergcup-Himmel tanzen (wunderschöne Poesie!).

Aber so lange solch protzige Veranstaltungen, vorgeführt von gelangweilten Reichen und Schönen, die nicht mehr wissen, wie exklusiv sie ihre Freizeit noch gestalten sollen, Geld in irgendwelche Kassen spülen (vor allem in die der Autoindustrie), ist in diesem unserem Lande alles erlaubt (von wegen Tempolimit und ähnlicher Schwachsinn).