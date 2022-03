Leserbrief : Putin versucht, die Ukraine im „High-Noon-Verfahren“ zu unterwerfen

Zum Leserbrief „Hat irgendein westlicher Politiker Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen Russlands genommen?“ (TV, 5. März):

Jawohl, die Nato hat Fehler gemacht, aber das rechtfertigt keinen Krieg. Nach der großen Zeitenwende 1989/1990 arbeiteten die Nato und Russland in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zunächst gut zusammen. Mit Unterzeichnung der „Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der Nato und der Russischen Föderation“ (1997) wurde diese Kooperation gefestigt. 1999 wurden Polen, Tschechien und Ungarn ohne großes russisches Murren in die Nato aufgenommen. 2002 wurde die Partnerschaft zum „Nato-Russland-Rat“ weiterentwickelt. Mit der Aufnahme von sieben weiteren Staaten in die Nato 2004 sah sich Russland sicherheitspolitisch bedrängt und seine eigenen Interessen zunehmend beeinträchtigt.