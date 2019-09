Katholische Kirche : Quo vadis, katholische Kirche?

Zu unseren Artikeln über den Redaktionsbesuch von Bischof Stephan Ackermann (TV vom 12. September) meint Josef Berens, Rommersheim:

Er ist auch nicht zur Aufgabe der unchristlichen Diskriminierung und Abwertung der Frauen, in unserer katholischen Kirche, was Ämter und Weihen angeht, bereit, obwohl es nicht den geringsten Anhalt für diesen Standpunkt vom Evangelium her gibt und man sich dabei nur und allein auf einen, ja man muss es so deutlich sagen, „Furz“ eines früheren Papstes beruft, den man offenbarn als sogenannte Lehre der Kirche zu zementieren versucht.