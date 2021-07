Meinung : Keine Kompromissbereitschaft

Gewerbegebiet

Wieder einmal fühlt sich ein Leserbriefschreiber berufen, sich zum Thema „Interkommunales Gewerbegebiet auf der Gemarkung Maring-Noviand“ zu äußern. Und zum wiederholten Mal ist es jemand, der nicht direkt davon betroffen ist, denn auch Herr Braun lebt, wie einige Schreiber vor ihm, nicht in Maring-Noviand. Warum also glaubt er, sich des Themas annehmen zu müssen? Möglicherweise will er verhindern, dass das geplante IKG verwirklicht wird, in der Hoffnung, dass sich Gewerbebetriebe in anderen Gemeinden der VG Bernkastel niederlassen – sicher gerne auch in Zeltingen-Rachtig, wo es ja bereits ein Gewerbegebiet gibt. Und die Steuern verbleiben komplett in Zeltingen-Rachtig und werden nicht, wie es beim IKG der Fall wäre, unter allen Gemeinden der VG aufgeteilt.