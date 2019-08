Politik : Rechts sein ist ein Grundrecht

Zum Artikel „Die AfD – psychologisch betrachtet“ (TV vom 3. August) schreibt Hans-Werner Thesen:

Es ist schon erstaunlich, wie unverhohlen unter dem Deckmantel der „Wissenschaftlichkeit“ hier gegen eine demokratisch legitimierte Partei agitiert wird. Der Artikel strotzt nur so von Behauptungen, die in keiner Weise einer seriösen wissenschaftlichen Betrachtung standhalten würden. Zum Beispiel wird von „unausgereifter Programmatik“ gesprochen, ohne wissenschaftlich darzulegen, was denn am Parteiprogramm der AfD unausgereift ist. Es wird schlicht eine Behauptung in die Welt gesetzt, was ja zutiefst unwissenschaftlich ist.