Politik : Reden und Ausreden

Zum Interview mit dem rheinland-pfälzischen AfD-Chef Uwe Junge „Ich habe gemeint, was ich geschrieben habe“ (TV vom 24. Juni) und zum Interview mit dem Polizeigewerkschafter Jörg Radek „Da gibt es ein Schmerzgedächtnis“ (TV vom 25. Juni) schreiben Robert Seidenath und Uwe Jacobs:

Nun, was hat er geschrieben? Es werde der Tag kommen, „an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden“. Und wie will er das gemeint haben? Wer politische Entscheidungen treffe, werde „sich irgendwann für sein Handeln vor Gott, seinen Wählern oder seinen Kindern verantworten müssen“.

Hört, hört: Da sprechen CDU- und CSU-Würdenträger davon, dass deutsche Bundespolizeibeamte mit den „bösen Buben“ der Partei AfD sympathisieren. Im Interview mit dem Polizeigewerkschafter Jörg Radek wird deutlich, dass die Polizisten vom realen Handeln der momentan politisch Verantwortlichen schwer enttäuscht sind. Der Frust der Staatsbediensteten ist nachvollziehbar: Etliche politische Entscheider in Bund und Ländern – allen voran die Noch-Inhaberin der Richtlinienkompetenz – verstoßen in Sachen „Zuwanderung“, Innere Sicherheit, Abschiebung von Kriminellen et cetera bereits seit geraumer Zeit völlig bewusst, vorsätzlich und eklatant gegen geltendes Recht. Das muss man sich einmal vorstellen: Ganz die Feudalisten, negieren sie oder wundern sie sich darüber, dass loyale Staatsdiener dies nicht akzeptieren wollen und sich deshalb politisch anders orientieren – sicherlich auch aus Gründen geistiger Hygiene. Wer als Politiker so denkt, der glaubt auch, dass Feuerwehrleute Brandstifter lieben oder dass Gastwirte große Sympathien für Zechpreller hegen.