Ihre Meinung : Willkommen in der Autostadt

Parken

Dank der vorausschauenden Politik des Stadtrates kann sich Bernkastel-Kues demnächst mit einem neuen Werbeslogan schmücken: „Willkommen in der Autostadt Bernkastel-Kues“. Am Nikolaus­ufer von Thanisch Spitz bis zum Minigolfplatz sollen im nächsten Jahr 220 Parkplätze geschaffen werden. Vom Stadteingang bis zum Gebäude am Minigolfplatz (Cusanus-Geburtshaus) sind 60 Parkplätze bereits vorhanden, 22 sollen laut oben genannten Artikel dazukommen. Nehmen wir noch die 300 Parkplätze im geplanten Parkhaus in der Friedrichstraße dazu, kommen wir auf knapp über 600 Parkplätze. Andere Kommunen entwickeln Konzepte für eine autofreie Stadt. Die Themen Verkehrswende und Klimaschutz scheinen beim Stadtrat noch nicht angekommen zu sein. Der Einwohnerschaft des Stadtteils Kues sind offensichtlich 600 Parkplätze zuzumuten.