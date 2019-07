Motorsport : Reservat der Vollgasbranche?!

Zur Berichterstattung über das Eifel-Rallye-Festival, das von einem schweren Unfall überschattet war, schreiben Winfried Herberich und Klaus Franken:

In einem Beitrag wird die Veranstaltung vollmundig als „Hochamt des historischen Rallyesports“ angepriesen. Um ein Haar wäre ein Requiem daraus geworden. Nach einem solch tragischen Ereignis wie in Darscheid mit Verletzten und Schwerverletzten hätte die Veranstaltung abgebrochen und ersatzlos gestrichen werden müssen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Tote gibt. Wollen Veranstalter und genehmigende Gemeinden und Behörden dieses Risiko eingehen?

Dabei überwiegen die Nachteile, zum Beispiel der Imageschaden für das den sanften Tourismus preisende „Gesundland Vulkaneifel“. Nichts ist sanft und gesund an dieser Art, eine ganze Region mit Lärm und Abgasen zu belasten. Es ist ja nicht nur die Rallye, es sind ja die vielen motorsportlichen Veranstaltungen auf dem Nürburgring und die damit verbundenen umweltbelastenden Begleiterscheinungen, es sind auch die Horden von Motorradfahrern, die an den Wochenenden durch die Eifeldörfer krachen und eine ganze Gegend verlärmen. Es hat den Anschein, als sollte eine ganze Region als Reservat für die Vollgasbranche geopfert werden. Andernorts hat man sich, was Zukunftsplanung angeht, mit dem Abgesang auf den Verbrennungsmotor abgefunden. Im Vulkaneifelkreis toben sich unter dem Deckmäntelchen der Historie auch die besonders schadstoffausstoßenden Vehikel aus.