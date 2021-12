Leserbrief : Respekt vor Andersdenkenden

Corona

In diesem Leserbrief wird den Impfkritikern meines Erachtens Verantwortungsbewusstsein und klarer Menschenverstand abgesprochen. Die Autorin vergleicht die Corona-Impfung, die noch in ihren Kinderschuhen steckt und über die es keine Langzeitstudien gibt, mit Impfungen gegen Typhus, Hepatitis oder Gelbfieber, die seit Jahrzehnten am Markt sind. Es sollte doch erlaubt sein, einem Impfstoff, der in kürzester Zeit entwickelt wurde, zumindest kritisch gegenüberzustehen. Gerade die Pharmaindustrie ist kein Wohlfahrtsverein, sondern lebt von den Kranken und verdient damit viel Geld. Der Wettlauf zwischen den Unternehmen, wer als Erster seinen Impfstoff am Markt platzieren und somit das meiste Geld machen kann, ist mir noch im Kopf.