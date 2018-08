Umwelt

Zum Artikel „Die Welt muss nicht so bleiben wie sie ist“ vom 26. Juli schrieb diese Leserin:

Ich möchte Leonie Zang meinen Respekt aussprechen. Nicht nur für ihr Handeln an sich, sondern überhaupt, dass sie es tut und dazu steht. Ich bin mir sicher, dass sie oft genug ein verständnisloses Grinsen oder sonstige Kommentare zu hören bekommt, dass dies übertrieben, sinnlos oder gar lächerlich sei. Ich selbst versuche in meinem Alltag auf die mir gegebenen und verfügbaren Ressourcen Acht zu geben. Im Gegensatz zu anderen stehen sie mir zur Verfügung und schließlich möchte ich weiterhin noch viele Jahre auf diesem Planeten leben. Da ist es das Mindeste, dass ich dessen Ressourcen gegebenenfalls entsprechend (maßvoll) gebrauche. Trotzdem musste ich schon oft genug Unverständnis und genervtes Augen-Rollen quittieren, da ein Umdenken in der Gesellschaft, aber auch oft noch in der Politik im Umgang mit den Ressourcen fehlt. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass uns jegliche Produkte „einfach so“ zur freien Verfügung stehen. Die Verantwortung, die mit der Verfügung und der Verwendung der Ressourcen einhergeht, sollte nicht nur jedem bewusst sein, sondern sich auch in dessen Verhalten zeigen. Deshalb sind solche Vorbilder wie Leonie zu respektieren und als Anstoß zu nehmen, seinen persönlichen Umgang mit den Ressourcen kritisch zu betrachten und zu verbessern. Sicher muss dies nicht dem Engagement Leonies entsprechen, aber jeder Schritt zu mehr Verantwortungsbewusstsein ist eine Honorierung Leonies, Gleichgesinnter und der Umwelt.

Mirabella Müller, Traben- Trarbach