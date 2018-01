Zur Berichterstattung über den US-Präsidenten Donald Trump und den Atomwaffen-Streit mit Nordkorea schreibt Karl-Heinz Keiser:

Lieber Donald Trump, lieber Kim Jong-un, der Rest der Welt hält Sie beide nicht für so dumm, dass Sie den roten Knopf drücken. Ihre Rhetorik jedoch zielt in eine Zeit, in der Überlebende die Toten beneiden.

Karl-Heinz Keiser, Thomm