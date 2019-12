Bildung : Rhetorische Winkelzüge

Zum Artikel „Land will mehr Lehrer und Sozialarbeiter an den Schulen“ (TV vom 20. Dezember) und zur Diskussion um Unterrichtsausfall schreibt Richard Kutzky:

Lassen Sie mich die vermeintlichen Ungereimtheiten in den zitierten Äußerungen von Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann für Sie und Ihre Leserschaft ausräumen. Wenn Herr Beckmann davon spricht, dass die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen des Landes über 100 Prozent beträgt, heißt das selbstverständlich nicht, dass es nicht auch weiterhin Grundschulen mit signifikantem, dauerhaftem Unterrichtsdefizit geben kann. Dies ist aber nur ein technisches Detail und allenfalls ein logistisches Problem.

Es bedarf nämlich lediglich neuer Schulbusrouten, um die Größe der Schülerschaft an die Größe des jeweils örtlichen Grundschulkollegiums anzupassen. Wer sich jetzt noch über lange und nicht nachvollziehbare Schulbusrouten beklagt, übersieht den Balken in seinem eigenen Auge! Weiterhin wird Herr Beckmann mit den Worten zitiert, „Rheinland-Pfalz [..] sei nicht [..] auf schlecht ausgebildete Quereinsteiger angewiesen.“ Es ist hier notwendig, auf die feinen Unterschiede in den Worten des Staatssekretärs zu achten.