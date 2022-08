Leserbrief : Die Deutschen haben aus der Ölkrise 1973 nichts gelernt, aber sie zahlen die Zeche

Energiepolitik

In wenigen Monaten jährt sich die Ölkrise 1973 zum 50. Mal, und das Bild im Trierischen Volksfreund vor einigen Tagen mit der Pferdekutsche an einem autofreien Sonntag ruft das wieder in Erinnerung. Letztendlich sagt diese Tatsache doch nur aus, dass wir in Deutschland, einem ressourcenarmen Land, in den letzten 50 Jahren nichts dazugelernt haben beziehungsweise die Lobbyarbeit der Multikonzerne in den Schaltzentralen der Macht in unserem Land immer noch reibungslos funktioniert. Sogar Früchte trägt.