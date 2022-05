Leserbrief : Russland und der Nato geht es im Ukraine-Konflikt vor allen um Geostrategie

Ukraine-Krieg

Worin geht es in der Ukraine? Ziemlich klar geht es nicht wirklich um die Verteidigung der Demokratie gegen die Despotie (Nato-/EU-Propaganda) und auch nicht um den Sturz eines faschistischen Regimes (russische Propaganda). In Russland ist zwar tatsächlich ein despotisches Regime an der Macht und in der Ukraine eine halbwegs demokratische Regierung, aber die Nato nimmt es selbst mit der Demokratie nicht so genau, jedenfalls nicht in Ungarn und Polen und erst nicht in der nicht weniger als Russland despotischen Türkei, die zur Zeit meines Erachtens ebenfalls einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und auch schon Gebiete in Nordsyrien annektiert hat.