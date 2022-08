Karikatur : Ja bitte oder nein danke ...

Karikatur: Roland Grundheber Foto: Roland Grundheber

Sollen die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke länger laufen als bisher beschlossen? Das ist ein zentraler Punkt in der aktuellen Energiedebatte in Deutschland. Nach geltender Beschlusslage müssen drei Meiler in Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen Ende dieses Jahres abgeschaltet werden.

Doch angesichts des Ukraine-Krieges und der Drosselung der Gaslieferungen aus Russland wird dies teilweise wieder in Frage gestellt. Aber wie sieht es in der Ampelkoalition aus?

Während Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine offene Diskussion über die Rückkehr zur Atomkraft will, ist ein Wiedereinstieg für seine Koalitionspartner SPD und Grüne bislang kaum ein Thema gewesen. Doch bei den Grünen gibt es Stimmen, die inzwischen eine Laufzeitverlängerung ins Kalkül ziehen.

Für viele Parteifreunde rund um Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck wäre auch eine nur zeitweilige Abkehr vom Atomausstieg bitter, gehört bei ihnen „Atomkraft, nein danke“ schließlich zum Markenkern. Werden die Grünen ihren Prinzipien treu bleiben oder nicht? Karikaturist Roland Grundheber hat dazu seine eigene Meinung.