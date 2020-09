Politik : Schauderhafte Phrasen

Zum Interview „,Die SPD muss mehr Eifel wagen’“ (TV vom 14. September) schreibt Egon Sommer:

Dafür sorgte der einleitende Text zum Interview von TV-Redakteur Florian Schlecht mit den zwei rheinland-pfälzischen Opportunisten Nils Heisterhagen und Joe Weingarten. „Was sind das für Vögel bei euch in der Parteispitze?“, platzte ein neugieriger Imbissgast in das TV-Gespräch, das Florian Schlecht mit seinen zwei Gästen über den Zustand der SPD zu führen gedachte. „Macht ihr das doch“, meinte der Imbissgast zu den beiden Interviewten, was Schlecht zu der Anmerkung veranlasste, dass der Gedanke manchen Genossen in Rheinland-Pfalz schaudern lässt.