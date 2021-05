Zum Artikel „Spektakuläre Trainer-Rochade“ (TV vom 27. April) schreibt Eberhard Hoos:

Der Begriff „Rochade“ bezeichnet beim Schachspiel, vereinfacht ausgedrückt, den Platztausch zweier Figuren: Turm und König. Wenn man die Berichterstattung wortwörtlich nehmen würde, dann wäre Hansi Flick in der nächsten Spielzeit der neue Trainer von RB Leipzig, was nicht der Fall sein wird. Metaphern sind halt so eine Sache ...