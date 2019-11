Politik : Schlechter Stil

Zur Berichterstattung über die große Koalition schreiben Manfred Maximini und Ernst Geilenkirchen:

Zu den Artikeln „Machtkampf um CDU-Spitzenkandidatur“ (TV vom 25. Oktober) und „Frontalangriff von Merz gegen die Kanzlerin“ (TV vom 30. Oktober):

Dass Friedrich Merz die ganze Regierung für „grottenschlecht“ hält, sie öffentlich kritisiert und ein vorzeitiges Ende der Kanzlerschaft Merkel fordert, spiegelt die Rache wider, die der gerne „Kanzlerkandidat“ gegen Frau Merkel hat.

Hier übersieht Merz, dass er in Form eines Zermürbungskrieges mit öffentlichen Interviews nicht nur dem Ansehen der Bundeskanzlerin, sondern der ganzen CDU und damit sich selbst schadet. Verletzte Eitelkeit war noch nie ein guter Ratgeber für vernünftige Entscheidungen. Zu einem schlechten politischen Stil gehört nach meinem Verständnis auch, wie Außenminister Heiko Maas auf die Pläne von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert hat.

Ich sehe die unwürdige Auseinandersetzung als einen Tiefpunkt in der Geschichte der großen Koalition an. Dass der Außenminister seine Verteidigungsministerin vom Ausland aus auf einer offenen Bühne abwertet, spricht nicht gerade für die Souveränität von Maas. Eine solche Entgleisung wäre selbst Joschka Fischer (Grüne) während seiner Amtszeit als Außenminister nicht passiert.

Auch auf Landesebene entwickelt sich leider immer mehr ein schlechter Stil. Die Art und Weise, wie der SPD-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag, Alexander Schweitzer, die Kampfkandidatur von CDU-Mann Marlon Bröhr gegen Christian Baldauf kommentiert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Schweitzer stellt die demokratischen Gremien der CDU in Frage.

Entspricht es nicht einem Demokratieverständnis, wenn sich in einer Partei mehrere machtbewusste Mitglieder mit teils unterschiedlichen Vorstellungen eine Führungsposition zutrauen? Während die SPD die Wahl zum Parteivorsitzenden als solidarisch geführte innerparteiliche Debatte lobt, kritisiert Schweitzer Kampfkandidaturen in anderen Parteien.

Ich habe den Eindruck, dass einige Volksvertreter die Übersicht verloren haben. Man darf sich nicht wundern, dass immer mehr Wähler nach rechts abwandern. Es genügt nicht, dass dieselben Politiker immer wieder darauf hinwiesen, dass die AfD eine wachsende Gefahr für die Demokratie ist. Der unerfreulichen Entwicklung muss man durch Handeln begegnen und nicht durch Sonntagsreden.

Deutschland braucht keine Schiedsrichter, die nur auf Fehler anderer hinweisen, sondern wir brauchen Stürmer, Politiker, die sich aufs Spielfeld trauen, die die Ärmel hochkrempeln und danach handeln, was für unser Land und die Menschen und nicht für die eigene Partei das Beste ist. Wir brauchen wieder mehr Gestalter und Hoffnungsträger, die sich um die Lösung vielfältiger Herausforderungen bemühen.

Manfred Maximini, Trier

Zum Artikel „Die Grundrente wird zur Nagelprobe für Schwarz-Rot“ (TV vom 5. November) und weiteren Beiträgen zum Thema:

Die SPD sollte die große Koalition beenden! Die zwischenzeitliche Ablehnung ihres Plans zur Einführung der Grundrente durch die CDU, die tagelang aggressiv zum Ausdruck gebracht worden ist, bevor es zu einem Kompromiss kam, lässt klar erkennen,wie weit die Interessen beider Parteien auseinandergedriftet sind.

AKKs Vorgehen bei ihrem Vorschlag in der Syrien-Frage, der ja inzwischen in der Versenkung verschwunden ist, war an sich schon Grund genug für die SPD, die Koalition zu stoppen. AKK wollte sich profilieren, um ihre Macht in der CDU zu festigen und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Dass sie sich nicht einmal mit dem SPD-Außenminister abgesprochen hatte, war entweder dilettantisch oder berechnend, um sich in den Vordergrund zu schieben. Die SPD musste zum wiederholten Male erkennen, dass ihr Koalitionspartner ohne Rücksicht und Respekt – und das sollten doch wohl Grundvoraussetzungen für eine Partnerschaft sein – nur eigene Vorteile sucht.

In Thüringen macht die CDU sogar schon Annäherungsversuche hin zur AfD, mit deren Duldung sie eventuell dort an die Macht kommen möchte. Dabei zeigt Ramelows Erfolg in diesem Bundesland, dass die Linke sich der demokratischen Mitte genähert hat, während die AfD sich immer weiter zu deren Rand hin bewegt.

Es wird Zeit, Alternativen aufzuzeigen. Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot könnte unser Land aus der Merkel-Lethargie befreien und eine Politik betreiben, die nicht nur an den Interessen der Reichen orientiert ist. Eine Regierung in dieser Zusammensetzung könnte das Thema Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Eine solche Koalition könnte den Kampf gegen die wachsende Ungleichheit aufnehmen, endlich der Lobbyarbeit der Besitzenden widerstehen und eine Vermögenssteuer einführen. Dann müssten auch Topverdiener, Firmenerben et cetera ihren Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten.

Die neue Regierungskoalition müsste ein sozial ausgewogenes Klimapaket verabschieden, das berücksichtigt, dass in der Bundesrepublik das obere Einkommenszehntel das Dreifache an CO ² produziert im Vergleich zum unteren Zehntel.

In welche Richtung die Politik der Groko allerdings geht, zeigt die schnelle Einigung beim Elektromobilitätsbeschluss: Zuschüsse für E-Autos, die sich auch dann die meisten Bürger des Landes nicht werden leisten können. Eine Politik auf neuen Wegen und mit neuen Zielen wäre wohl auch das richtige Mittel, um den Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dann würden die „Enttäuschten und Abgehängten“ wieder Perspektiven sehen und Vertrauen aufbauen in die Demokratie. Man darf ja noch hoffen und träumen!