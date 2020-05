Gesundheit : Schlimm, diese Jammerlappen!

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Joachim Sels, Bernard Bölinger und Günter Schmitz:

Seit Montag geht meine Tochter wieder zur Schule und trifft dort ganz selbstverständlich auf andere Kinder, die nicht mit dem eigenen PKW gebracht werden können, sondern auf den Bus angewiesen sind. Und da stelle ich mir die Frage, warum das Thema Sicherheitsabstand und umfangreiche Hygienemaßnahmen zwar für die letzte Kneipe, den Bäcker um die Ecke, ja selbst Golf- und Tennisplätze, aber nicht für den ÖPNV zu gelten scheint (siehe auch Volksfreund-Bericht von vor einigen Tagen). Die Antwort ist einfach, wie folgende Rechnung unschwer erkennen lässt. Ein hochmoderner Linienbus ist bis zu 12 Meter lang und 2,20 Meter breit (Modell Citaro 12 m) , verfügt standardmäßig über rund 30 Sitzplätze und befördert zu regulären Zeiten bis zu 100 Menschen. Bei einem extra reduzierten Sicherheitsabstand von nur einem Meter könn(t)en jetzt maximal 20 Menschen transportiert werden. Und wenn wie überall sonst ein Abstand von 1,50 Metern strickt eingehalten werden muss, dann wären es nur noch maximal elf! Und dabei verhält es sich beim ÖPNV nicht etwa wie in der Gastronomie oder in Fitness-Studios, auf Golfplätzen oder Tennisanlagen. Dort gelten allerstrengste Auflagen – nicht nur betreffend die Abstände, sondern auch ganz genaue Vorgaben zur Erfassung von Personaldaten der Gäste. Es ist traurig, dass speziell aus der Ecke der Grünen, die sich ja immer ganz besonders engagiert für unsere Umwelt einsetzen, keine konstruktiven Vorschläge zur Problemlösung dieser Infektionsverbreitungsschleuder ÖPNV gemacht werden. Hier wünsche ich mir dringend die mancherorts unerwünschte Öffnungsdiskussionsorgie, denn diese hätte angesichts des Problems längst geführt werden müssen. Das Problem muss umgehend wirksam gelöst werden, denn Corona wird uns über einen sehr langen Zeitraum begleiten.

Ja, da konnten die Lehrer seit nunmehr über zwei Monaten bei vollen Gehältern zu Hause verbringen und dann diese Widrigkeiten, da hätte man doch offenbar lieber bis nach den großen Ferien weiterhin zu Hause gesessen, kann man dem TV-Bericht entnehmen. Offenbar wird erwartet, dass die Ministerin persönlich die Umstände in jeder Schule richtet, Wo bleibt da die Kreativität eines wichtigen und geschätzten Berufsstandes, der mit diesem Gejammere niemandem weiterhilft? Wo bleibt da in dieser für alle schweren Zeit die Solidarität mit der Gesellschaft?

Und da bietet der TV mit seinen dünnen „Sommerlochblättchen“ dem Gejammer eine breite Plattform und reiht sich in die Phalanx der Jammerer ein. Da hätte man doch besser einige Seiten mit schönen Bildern aus der Region gefüllt. Da schwillt einem doch der Kamm. Da steht die Welt vor einem Abgrund und dann fehlen in Saarburg und Salmtal und anderswo Masken und so weiter, na so was. Sind diese Herren und ihr Umfeld nur Jammerlappen?